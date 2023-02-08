В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки

2 февраля 2023 года около 02 часов 30 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась пенсионерка, 1934 года рождения, с заявлением о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «знакомый попал в ДТП» и передала курьеру 100 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера вечером около 17 часов 40 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции возле дома 40 корпус 6 по улице Кораблестроителе задержан безработный мужчина, 1999 года рождения.