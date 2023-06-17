В Ленобласти задержан стрелок по прохожим

Накануне ночью около 01 часа 20 минут к полицейским Призерского района Ленинградской области поступило сообщение о ранении неизвестными прохожего возле дома 1 по улице Школьной в поселке Саперное.

В этот же день около 03 часов 00 минут к полицейским поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен в состоянии алкогольного опьянения, с ранением в живот, в состоянии средней степени тяжести 22-летний молодой человек.

Установлено что в него ночью около дома в поселке Саперное, где он проживает, выстрелил неизвестный.

В этот же день около 15 часов 00 минут возле дома 4 по улице Школьной в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой по подозрению совершения указанного преступления задержан 46-летний местный житель.

Изъято огнестрельное оружие ограниченного поражения - револьвер «TAURUS LOM-13».

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.