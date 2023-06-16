В Сестрорецке иномарка въехала в бетономешалку. Обе машины загорелись. Пострадала водитель легковушки и двое детей

Сегодня утром около 10 часов 50 минут возле дома 350 «А» по Приморскому шоссе, в городе Сестрорецк, произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Киа Рио Х-лайн» и автобетоносмесителя «SITRAK».

29-летний водитель, управляя грузовым автомобилем, начал совершать разворот, не убедившись в безопасности маневра. В результате чего в него въехала Киа Рио под управлением 44-летней женщины.

От столкновения обе машины загорелись.

В результате ДТП пострадали водитель Киа и двое детей - 6 и 8 лет. Оба ребенка в тяжелом состоянии госпитализированы.

В настоящее время возгорание ликвидировано.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.