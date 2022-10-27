В центре Петербурга иномарка сбила 12-летнего школьника

Накануе днем около 15 часов 30 минут на регулируемом перекрестке улиц Моховая и Пестеля 24-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на перебегавшего проезжую часть по запрещающему сигналу светофора 12-летнего школьника. В результате ДТП мальчик в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

По факту дорожного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.