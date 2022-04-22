В Петербурге мужчина напал с ножом на сожительницу

Накануне вечером к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о вооруженном конфликте в продуктовом магазине по адресу: Московский проспект, 143 А. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали 44-летнего уроженца Курской области, работающего сборщиком мебели. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

37-летняя продавец магазина в ходе борьбы смогла вырваться от обидчика и отобрать орудие нападения - нож, который впоследствии передала полицейским.

Установлено, что в магазине произошел конфликт между семейной парой. Около 18 часов потерпевшая находилась на работе в магазине. Во время раскладки товара сзади к ней подошел сожитель и приставил к шеи взятый из дома кухонный нож, повалив ее на пол. Со слов женщины, сожитель злоупотребляет алкоголем, часто устраивает скандалы. Три месяца назад потерпевшая переехала жить к подруге, в квартиру этажом ниже. Мужчина неоднократно ей угрожал, требовал вернуться домой.

В результате инцидента женщина получила незначительное повреждение руки. Задержанный злоумышленник, а также изъятый нож переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий и принятия правового решения.