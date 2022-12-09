В Петербурге сантехник перевел мошенникам более 5 миллионов рублей

Накануне к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился 67-летний старший слесарь-сантехник частной управляющей компании. Мужчина сообщил правоохранителям о том, что в период с 13 октября по 8 ноября ему на мобильный телефон с четырех номеров поступали звонки от неизвестного мужчины, который под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил сантехника взять кредит в банке. После этого сантехник через банкомат на шоссе Революции несколькими платежами перевел 5 037 500 рублей на указанные ему счета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.