Пенсионер с Васильевского острова перевел аферистам более 4 миллионов рублей

Вера к полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 70-летний пенсионер с заявлением о том, что в период с 12 по 19 октября 2022 года ему звонили неизвестные и сообщали, что какие-то злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя и поэтому необходимо перевести все деньги на безопасный счёт. В результате мужчина через личный кабинет одного из банков и салоны связи перевёл на указанные неизвестными счета 4 миллиона 084 тысячи 753 рубля.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников.