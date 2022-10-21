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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионер с Васильевского острова перевел аферистам более 4 миллионов рублей

Пенсионер с Васильевского острова перевел аферистам более 4 миллионов рублей

0
43
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Полицейские разыскивают злоумышленников, которые обманным путем похитили у пенсионера более 4 миллионов рублей

Вера к полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 70-летний пенсионер с заявлением о том, что в период с 12 по 19 октября 2022 года ему звонили неизвестные и сообщали, что какие-то злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя и поэтому необходимо перевести все деньги на безопасный счёт. В результате мужчина через личный кабинет одного из банков и салоны связи перевёл на указанные неизвестными счета 4 миллиона 084 тысячи 753 рубля.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров мошенничество пенсионеры
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