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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали молодых людей, стрелявших по витрине магазина 14 февраля

В Петербурге задержали молодых людей, стрелявших по витрине магазина 14 февраля

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
Яндекс
Молодой человек и девушка были задержаны по горячим следам после того, как 14 февраля открыли стрельбу из пневматического пистолета по витрине магазина.

Вечером минувшего воскресенья около 21 часа к полицейским Красногвардейского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что в продуктовом магазине на проспекте Энергетиков, 42, неизвестный мужчина разбил витринные стекла.

Прибывшим участковым уполномоченным полиции по горячим следам задержан 21-летний неработающий петербуржец и его 20-летняя знакомая. Установлено, что молодые люди из хулиганских побуждений выстрелили из пневматического пистолета в витринные стекла продуктового магазина. Полицейскими оружие изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). И молодой человек, и девушка ранее уже были судимы: на счету юноши – несколько судимостей за кражи, девушка привлекалась к ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Подозреваемым избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район стрельба хулиганство
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