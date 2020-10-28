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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга задержали грабителя, пытавшийся похитить алкоголь из супермаркета

На севере Петербурга задержали грабителя, пытавшийся похитить алкоголь из супермаркета

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Пролицейские задержали злоумышленника, пытавшегося похитить алкоголь из супермаркета на севере Петербурга

Утром минувшего понедельника около 09:30 к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от работника сетевого супермаркета на Парашютной улице о том, что неизвестный ударил в лицо 43-летнего охранника магазина и похитил с прилавка коньяк и вино. Общий ущерб составил более 16 тысяч рублей.

На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Уже через несколько минут около указанного магазина полицейские задержали 26-летнего жителя Чечни, неработающего, подозреваемого в данном преступлении. У подозреваемого изъят травматический пистолет, на который у него есть разрешение. Похищенный алкоголь изъят.

Охраннику потребовалась медицинская помощь, позднее в полицию об этом поступила телефонограмма.

Следственным управлением УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело части 3 статьи 30, части 3 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж).  Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район грабеж супермаркет магазин
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