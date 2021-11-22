В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика

Накануне днем, около 14 часов 10 минут возле дома 11 на Спасском переулке 20-летний неработающий мигрант из Таджикистана, управляя автомашиной «Шкода Октавия», при движении по Спасскому переулку от Садовой улицы в сторону канала Грибоедова сбил перебегавшего проезжую часть вне зоны перехода 10-летнего школьника, ученика 4 класса школы-интерната.

В результате ДТП ребенок с закрытым переломом голени в состоянии средней тяжести госпитализирован в Детскую городскую больницу №19. Ранее водитель уже имел 15 штрафов за нарушение ПДД.

В настоящее время полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.