В Петербурге таксист сбил школьницу

Накануне вечером, около 17 часов 20 минут автомашина Skoda Octavia (такси) под управлением 37-летнего мигранта возле дома 44/1 по проспекту Королева, в Приморском районе Петербурга совершил наезд на 13-летнюю школьницу. Девочка переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода по неустановленному сигналу светофора.

В результате семиклассницу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом правого плеча, ушибом шейного отдела позвоночника, ушибом и ссадиной левой голени, в состоянии средней степени тяжести.