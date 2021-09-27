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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге иномарка сбила женщину с ребенком

В Петербурге иномарка сбила женщину с ребенком

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70
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
В Приморском районе Петербурга под колеса иномарки попали 7-летний мальчик и 30-летняя женщина

Вечером минувшей субботы, около 22 часов 30 минут возле дома 28/4 по Коломяжскому проспекту под колеса автомашины Chevrolet Aveo попали 7-летний мальчик и 30-летняя женщина, граждане Узбекистана. Они переходили проезжу часть на зеленый сигнал светофора. Автомобилем управлял 31-летний заместитель начальника государственного учреждения.

Мальчик с разрывом правой доли печени, разрывом правой почки, в тяжелом состоянии госпитализирован в Детскую больницу №2. Женщина с переломом правого бедра, в тяжелом состоянии  госпитализирована в Городскую больницу №4.

Проводится проверка

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район ДТП пострадавший пешеход дети
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