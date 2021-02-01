В Ленобласти мигрант насиловал дочь своей подружки

Накануне к полицейским к полицейским обратиласб 28-летняя жительница Соснового Бора, которая заявила на своего знакомого. Женщина в телефоне 35-летнего гражданина Таджикистана неожиданно обнаружила фотографии интимного характера своей дочери. Девочке 8 лет.

Мигранта задержали. Мужчина прибыл в Россию в 2013 году с целью работы. За это время не озаботился зарегистрироваться. В его квартире изъяли два мобильных телефона, системный блок, простыни, наволочку. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.