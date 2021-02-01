ента новостей

15:57
Выпускникам детских домов и коррекционных школ, молодым людям с ОВЗ помогут найти работу
15:56
5 февраля состоится концерт Академического симфонического оркестра филармонии
11:25
В Ленобласти мигрант насиловал дочь своей подружки
11:18
В Петербурге задержали лжеполицейского
07:30
Как привиться от коронавируса
06:57
Протест растет
19:24
Молодые семьи, которые планируют рождение первого ребенка, смогут получить бесплатную поддержку психологов
16:10
В Петербурге на несанкционированной акции задержан рэпер Оксимирон
16:00
В Петербурге участник несанкционированной акции у ТЮЗа ударил сотрудника полиции
20:44
Что не нужно есть на завтрак
19:45
Послабление ограничений началось
19:18
В Петербурге полицейские поймали «альпиниста», совершавшего кражи из квартир
19:16
Петербургские студенты получили поздравление с наступившим Днем российского студенчества от Михаила Романова
22:00
«Милан» обыграл «Зенит» в Евролиге, самым полезным стал Кайл Хайнс
19:44
В Петербурге впервые представлены уникальные материалы о прорыве немецко-фашистской блокады
19:42
Стартует Всероссийская молодежная киберспортивная лига «КиберPROдвижение»
19:38
В Петербурге Россельхознадзор допустил к посадке более 3 миллионов луковиц тюльпанов
19:36
Военные медики ЗВО провели тренировку в развертывании мобильного госпиталя в Ленобласти
19:32
В Петербурге обсудили актуальные онлайн-методы профилактики асоциального поведения молодежи
19:30
Выставка художника Юрия Пантюхина “Памятники архитектуры прошлого”
16:10
257 петербургских студентов сдали 115,6 литров крови
15:51
Проект «Подвези врача» переходит на централизованную работу
15:48
Сотрудники «молодежного» Комитета помогли животным, оставшимся без еды
15:45
У петербургских лэтишников появился свой талисман
15:39
Пенсионерка из Бугров отдала аферистам два миллиона рублей
14:59
В Купчино задержали автоугонщика
10:00
Депутат против поставок вакцины за рубеж
09:31
Запрет для неэкологичных грузовиков
23:02
В Ленобласти более 3,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа приняли участие в тактическом учении
22:52
Волейбольная «Ленинградка» уверенно выиграла тай-брейк у «Локомотива»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мигрант насиловал дочь своей подружки

В Ленобласти мигрант насиловал дочь своей подружки

0
101
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
Мигранта подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

Накануне к полицейским к полицейским обратиласб 28-летняя жительница Соснового Бора, которая заявила на своего знакомого. Женщина в телефоне 35-летнего гражданина Таджикистана неожиданно обнаружила фотографии интимного характера своей дочери. Девочке 8 лет.
Мигранта задержали. Мужчина прибыл в Россию в 2013 году с целью работы. За это время не озаботился зарегистрироваться. В его квартире изъяли два мобильных телефона, системный блок, простыни, наволочку. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Сосновый Бор насильник мигранты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-08-2018, 10:43
В Ленобласти мигрант изнасиловал мальчика
7-12-2020, 12:00
В Красногвардейском районе задержан 46-летний педофил
17-06-2019, 09:50
В Купчино мигрант изнасиловал пенсионерку
21-04-2020, 11:26
В Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании малолетней дочери
1-11-2019, 09:40
В Ленобласти мигранта подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
6-01-2021, 13:43
В Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании 4-летнего сына

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
193
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
0
510
11-01-2021, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
0
1 844
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
1 867
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
Наверх