В Петербурге разбойник проник в квартиру и угрожал ребенку пистолетом

Накануне вечером около 17 часов через открытую балконную дверь на первом этаже в доме на аллее Поликарпова проник разбойник. В это время в квартире находился только 9-летний мальчик.

Угрожая ребенку пистолетом, преступник похитил телевизор, мобильный телефон, красный велосипед хозяйки и две электрогитары. Общий ущерб составил 142 000 рублей.

Уходя, преступник приказал мальчику молчать, иначе пригрозил «выбить мозги».

Третьеклассник вышел на улицу и некоторое время сидел у парадной с друзьями, так как не мог позвонить матери (не помнил номер телефона). В это время к подъезду подошла его 71-летняя учительница, которой она рассказал о происшедшем.

Далее произошло нечто невероятное: разбойник вернулся на украденном велосипеде, затащил мальчика обратно в квартиру и... направился в туалет. От него сильно пахло алкоголем. Учительница вошла в квартиру следом за ним и велела ему убираться. Преступник подчинился, оставив велосипед. По словам педагога, лицо злоумышленника ей показалось смутно знакомым. Возможно, это был ее бывший ученик.

Служебная собака «Вирджиния» довела кинолога по следу до дома 25/2 по Серебристому бульвару.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.