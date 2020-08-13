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Питерец.ру » Происшествия » В петербурге поймали профессионального «форточника»

В петербурге поймали профессионального «форточника»

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Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
Сотрудники полиции установили причастность профессионального «форточника» к краже из пятиэтажки в Выборгском районе.

Накануне к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 32-летнего жителя пятиэтажки на улице Харченко. Он сообщил, что неизвестный, разбив обломком кирпича форточку и отжав стеклопакет, проник в его квартиру на 1 этаже, откуда совершил хищение инструментов (перфоратор, шлифмашинка, электро- и лазерный уровень, шуруповерт) и велосипеда. Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность 34-летнего мужчины к данному преступлению. Он дал явку с повинной. Установлено, что мужчина более 10 раз судим за незаконный оборот наркотиков и квартирные кражи.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район кража квартира
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