В петербурге поймали профессионального «форточника»

Накануне к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 32-летнего жителя пятиэтажки на улице Харченко. Он сообщил, что неизвестный, разбив обломком кирпича форточку и отжав стеклопакет, проник в его квартиру на 1 этаже, откуда совершил хищение инструментов (перфоратор, шлифмашинка, электро- и лазерный уровень, шуруповерт) и велосипеда. Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность 34-летнего мужчины к данному преступлению. Он дал явку с повинной. Установлено, что мужчина более 10 раз судим за незаконный оборот наркотиков и квартирные кражи.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанного.