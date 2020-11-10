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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах избили и изнасиловали пожилую женщину

В Шушарах избили и изнасиловали пожилую женщину

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
Пенсионерку в Шушарах избили и изнасиловали. Женщина говорит о двух мужчина «южной» национальности.

Накануне днем в горбольницу № 26 была доставлена 61-летняя женщина с гематомой затылка, закрытой травмой живота, маточным кровотечением, в состоянии средней степени тяжести из своей квартиры на Вишерской улице в Шушарах.
Полицейским пенсионерка рассказала, что накануне в период с половины первого ночи до четырех утра двое неизвестных путём свободного доступа проникли в её квартиру и нанесли ей удары в голову и живот, отчего она потеряла сознание. Придя в себя, женщина обнаружила, что лежит голой на полу, с болью внизу живота и кровью.
Приметы преступников: мужчины «южной» национальности, 25-28 лет, в куртках.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Пушкинский район Шушары изнасилование телесные повреждения пенсионеры
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