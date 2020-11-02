В Ленобласти задержан подозреваемый в угоне иномарки

Утром минувшего воскресенья в 06:18 в дежурную часть отдела полиции обратился 37-летний неработающий мужчина, который сообщил об угоне его автомобиля «Хендай Солярис», припаркованного у дома 3 на улице Старая Дача в поселке им. Свердлова Всеволожского района.

По данным GPS-трекера автомобиль в тот момент находился в Невском районе Петербурга у станции метро «Ломоносовская». Незамедлительно были ориентированы патрульные наряды. В 06:20 у дома 69 на улице Бабушкина полицейские обнаружили угнанную иномарку, в которой находились двое мужчин 30 и 45 лет. Подозреваемые были доставлены в территориальный отдел полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Один из мужчин, 1990 года рождения, задержан на основании ст. 91 УПК РФ, второй опрошен в качестве свидетеля и отпущен.