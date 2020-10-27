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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге слесарь по авторемонту подозревают в угоне иномарки

В Петербурге слесарь по авторемонту подозревают в угоне иномарки

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Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
В Василеостровском районе Петербурга раскрыт угон иномарки, которую взяли покататься во время ремонта

В минувший понедельник около трех часов ночи сотрудники ДПС ОГИБДД УМВД России по Василеостровскому району Петербурга у дома 28 по улице Наличной для проверки документов остановили автомобиль «Фольксваген Джета». При этом автомобилем управлял 46-летний неработающий местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, а также имевший признаки алкогольного опьянения. Мужчина ранее неоднократно судим.

В салоне иномарки на пассажирском сидении находился ровесник водителя, работающий слесарем в фирме по ремонту автомобилей. Оба мужчины были доставлены в отдел полиции для разбирательства, а автомобиль был помещен на штрафстоянку.

В тот же день в полицию обратился собственник «Фольксвагена». Он рассказал, что 21 октября отдал в ремонт свою иномарку указанному слесарю, а затем узнал о постановке его автомобиля на штрафстоянку от сотрудников ГИБДД.

26 октября по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров угон автомобиль
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