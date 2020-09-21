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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге женщина, забывшая на улице ребенка в коляске предстанет перед судом

В Петербурге женщина, забывшая на улице ребенка в коляске предстанет перед судом

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, оставившей на улице коляску с ребенком

Отделом дознания УМВД России по Калининскому району возбуждено уголовное дело в отношении женщины, оставившей в ночь на 20 сентября коляску с полуторагодовалым ребенком у дома №11/4  на улице Бутлерова.

Утром ребенок был найден прохожим, который незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию. Позже была установлена мать ребенка, которая сообщила, что забыла коляску на улице, когда в состоянии алкогольного опьянения возвращалась от знакомых.

Ребенок в настоящее время находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район оставление в опасности дети
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