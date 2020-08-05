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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пьяный отец оставил малолетнюю дочь на детской площадке

В Петербурге пьяный отец оставил малолетнюю дочь на детской площадке

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности 5-летней девочки на площадке в Санкт-Петербурге

Утром минувшего пенедельника около 7.30 к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов на проспекте Ветеранов находится малолетний ребенок без присмотра взрослых. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и установили, что 5-летняя девочка была оставлена отцом. По уточненной информации, мужчина вместе с ребенком находился в гостях и распивал спиртные напитки, после чего по пути домой оставил малышку одну на детской площадке. После обнаружения девочка была госпитализирована с переохлаждением.

Сотрудники полиции сразу же установили личности и местонахождение обоих родителей ребенка. Их доставили в территориальный отдел полиции.

По данному факту отделом дознания УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

В отношении отца девочки избрана мира пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине может грозить до одного года лишения свободы. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район дети оставление в опасности
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