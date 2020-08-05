В Петербурге пьяный отец оставил малолетнюю дочь на детской площадке

Утром минувшего пенедельника около 7.30 к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов на проспекте Ветеранов находится малолетний ребенок без присмотра взрослых. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и установили, что 5-летняя девочка была оставлена отцом. По уточненной информации, мужчина вместе с ребенком находился в гостях и распивал спиртные напитки, после чего по пути домой оставил малышку одну на детской площадке. После обнаружения девочка была госпитализирована с переохлаждением.

Сотрудники полиции сразу же установили личности и местонахождение обоих родителей ребенка. Их доставили в территориальный отдел полиции.

По данному факту отделом дознания УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

В отношении отца девочки избрана мира пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине может грозить до одного года лишения свободы.