ента новостей

14:04
Социально-благотворительный проект «Будь с Городом!»
13:59
Награждение лучших волонтеров и партнеров акции #МыВместе
13:55
В городе Ломоносов аферисты увели у пенсионера крупную сумму денег
13:19
В Петербурге пройдет масштабная акция по закраске рекламы психоактивных веществ
13:17
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения
13:14
В Гатчине пенсионер перевел аферистам 2,2 миллиона рублей
13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
08:48
Кто отравил Навального?
08:21
Если в Прибалтику и Финляндию нельзя…
00:53
Митрополит Варсонофий прибыл на заседание Святейшего Синода 25 августа
19:22
Открытие выставки Владимира Табанина «Русские забавы»
19:12
Участвовать или наблюдать? Петербуржцы посмотрели в WhatsApp социальный спектакль «Через час»
18:00
В Петербурге проходят занятия в открытой школе для литераторов
12:45
В Ленобласти пройдёт исторический фестиваль «Аллея славы — чудо-богатыри Суворова»
12:41
Полиция задержала хулиганов, бросивших дымовую шашку на Невском проспекте
12:37
Удаленный доступ к архивным документам открыт в библиотеках Невского района
12:35
Четвертый поток защит НКО проходит в «молодежном» Комитете
12:28
В Петербурге малолетняя девочка выпала с 10-го этажа
12:23
В Пулково прошли ветеринарный контроль игрунки
12:20
В Историческом парке откроется выставка «Память поколений»
12:18
В Петербурге полицейские раскрыли уличный грабеж
12:13
Ребятишки из п. Гладкое вспомнили правила пожарной безопасности
08:53
Трамп снова поборется за пост президента
08:13
Лучшие собаки-спасатели
23:22
Писатель и политик Николай Стариков отметил 50-летний юбилей
19:38
«Ленфильм» запускает акцию в поддержку кинотеатров «мы скучаем по зрителям»
19:35
Мы вместе на благо города и страны
19:30
В Петербург не пропустили 24,5 тонны арахиса из Нигерии
19:28
В Петербурге отремонтируют мост через Кронверкский пролив
19:25
В Ленобласти столунцлись восемь автомобилей - один погибший, шестеро раненых
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»

Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»

0
16
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
В результате ДТП на трассе «Сортавала» скончались водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, а также пострадали дорожные рабочие.

Поздним вечером минувшего понедельника около 22:40 на 18 километре автодороги А-121 «Сортавала» автомобиль «Фольксваген Пассат» совершил столкновение со стоящим при проведении дорожных работ автомобилем «КАМАЗ».

В результате ДТП водитель «Фольксваген Пассат» и два пассажира данного автомобиля (все мужчины) от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Дорожные рабочие, которые находились в прицепе «КАМАЗа» с различными телесными повреждениями в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

25 августа Следственным управлением УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). Ведется расследование.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

26-08-2019, 12:14
Смертельное ДТП в Ленобласти
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
9-09-2019, 12:19
В Ленобласти в ДТП погибли три человека
28-08-2019, 15:47
В Ленобласти насмерть сбит пешеход
3-07-2020, 11:18
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
36
Сегодня, 13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
0
110
24-08-2020, 19:25
В Ленобласти столунцлись восемь автомобилей - один погибший, шестеро раненых
0
237
17-08-2020, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
0
231
14-08-2020, 14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
Наверх