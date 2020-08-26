Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»

Поздним вечером минувшего понедельника около 22:40 на 18 километре автодороги А-121 «Сортавала» автомобиль «Фольксваген Пассат» совершил столкновение со стоящим при проведении дорожных работ автомобилем «КАМАЗ».

В результате ДТП водитель «Фольксваген Пассат» и два пассажира данного автомобиля (все мужчины) от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Дорожные рабочие, которые находились в прицепе «КАМАЗа» с различными телесными повреждениями в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

25 августа Следственным управлением УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). Ведется расследование.