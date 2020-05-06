В Петербурге две мошенницы забрали у пенсионерки около 75 тысяч рублей за ремонт труб

23 апреля сего года к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 70-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что в её квартиру в одном из домов на Будапештской улице, пришли две девушки и мужчина, которые представились сотрудниками организации по капитальному ремонту жилья, и сообщили, что в её квартире необходим капитальный ремонт труб. Заявительница передала им 74 400 рублей, получив взамен акт о сдаче выполненных работ и договор, в котором были замазаны последние цифры ИНН. 29 апреля 2020 года сотрудниками полиции на Ладожском вокзале по подозрению в совершении указанного преступления задержаны две жительницы г. Колпино, 24 и 40 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые арестованы.