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Питерец.ру » Политика » Лаос подарит Петербургу слонов

Лаос подарит Петербургу слонов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
1MI
В Северной столице могут снова появиться слоны: их планирует подарить дружественное африканское государство

«Питерец.ру» сообщает, что в честь 65-летнего юбилея дипломатических связей Лаос планирует преподнести Санкт-Петербургу 2 слонов. О намерениях передать животных России заявил президент Лаоса Тхонглун Сисулит, который сообщил об этом во время переговоров с Владимиром Путиным. Эти слоны появятся в Ленинградском зоопарке.

«Слон олицетворяет собой многовековую историю нашей страны, являясь символом мира и процветания», – подчеркнул Сисулит, добавив, что логистические аспекты транспортировки будут согласованы в дальнейшем. Путин выразил благодарность за такой презент, отреагировав с юмором: «В хозяйстве всегда найдется применение».

Последний слон, носивший имя Сюн, обитал в Петербурге до 1982 года. Он был подарком из Вьетнама, сделанным в 1954 году. Однако прибытие новых крупных животных может создать определенные трудности для зоопарка, учитывая его относительно небольшую площадь в 7,2 гектара, в то время как слонам необходимо значительное пространство для активности.

По словам биолога Павла Глазкова, один слон потребляет примерно 100–150 кг пищи и аналогичное количество воды ежедневно. Забота о них потребует дополнительных ресурсов, включая штат сотрудников для поддержания чистоты и порядка.

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