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Питерец.ру » Общество » В Ленинградском зоопарке рассказали о причинах отсутствия слонов и бегемотов

В Ленинградском зоопарке рассказали о причинах отсутствия слонов и бегемотов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились информацией о том, почему в учреждении нет слонов и бегемотов

Многие посетители Ленинградского зоопарка интересуются, почему там нет некоторых крупных животных. Например, слонов и бегемотов. Сотрудники учреждения рассказали, что их содержание требует особых условий, которые не всегда можно создать в городской среде.

«Питерец.ру» отмечает, что, по словам работников зоопарка, создание комфортных условий для животных является приоритетом. Поэтому там стремятся обеспечить каждому питомцу подходящую среду обитания, рацион и уход. Слоны и бегемоты требуют просторных вольеров и особых климатических условий, которые сложно воссоздать в условиях города.

Ленинградский зоопарк продолжает развиваться и расширять свою коллекцию, но при этом всегда учитывает интересы и благополучие животных. В учреждении активно работают над созданием комфортных условий для своих питомцев и стремятся обеспечить им здоровую и счастливую жизнь. Посетители могут быть уверены, что каждый обитатель зоопарка находится в надежных руках.

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