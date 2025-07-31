Беглов и Мединский согласовали меры поддержки патриотических инициатив в сфере искусства

«Питерец.ру» сообщает, что в ходе рабочей встречи губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и помощник президента РФ Владимир Мединский обсудили широкий спектр вопросов, касающихся поддержки творческих проектов, ориентированных на патриотическое воспитание граждан. Особое внимание было уделено инициативам, способствующим сохранению исторической памяти и укреплению духовно-нравственных ценностей в обществе.

Стороны выразили единое мнение о важности всемерной поддержки деятелей культуры и искусства, работающих в данном направлении. Беглов подчеркнул значительный вклад петербургской интеллигенции в формирование патриотического сознания молодежи. Мединский, в свою очередь, отметил уникальный культурный потенциал Санкт-Петербурга, который необходимо использовать для реализации масштабных проектов, направленных на укрепление единства и сплоченности российского общества.

В рамках встречи были намечены конкретные шаги по усилению взаимодействия между федеральными и региональными органами власти в сфере культуры. Была достигнута договоренность о проведении совместных мероприятий, направленных на поддержку наиболее перспективных и значимых патриотических творческих инициатив.