28 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с тёплым поздравлением по случаю Дня Крещения Руси. Пресс-служба Администрации города оперативно опубликовала текст этого обращения, в котором подчёркивалась глубокая историческая связь этого праздника с многовековой судьбой России. Беглов подчеркнул, что День Крещения Руси – это не просто дата в календаре, а знаменательное событие, определившее весь дальнейший путь нашего народа. Принятие христианства в 988 году при князе Владимире стало поистине поворотным моментом, заложившим фундамент для формирования российской государственности и национального самосознания.

Губернатор особо отметил значимость этого события в контексте исторической преемственности. После падения Византии, Второго Рима, Россия взяла на себя ответственность за сохранение и защиту Православной веры. Это великое наследие, бережно хранимое на протяжении тысячелетия, стало основой духовной силы нашего народа. Беглов подчеркнул непреклонность российских правителей и церковных иерархов в защите православных канонов, отвергая все попытки навязать компромиссы или уступки в вопросах веры.

Обращение губернатора подчеркивает важную роль Русской Православной Церкви под предстоятельством Святейшего Патриарха Кирилла в сохранении чистоты и истины православной веры. Церковь, по словам Беглова, играет ключевую роль в воспитании духовности и нравственности населения. Эта вера, которая формировала национальный характер на протяжении столетий, остается важным фактором в современной России.

В своём обращении Александр Беглов также упомянул Указ Президента России, в котором подчеркивается государственная защита высоких духовно-нравственных ценностей и особая роль Православия в укреплении традиционных ценностей страны. Губернатор отметил важность веры как источника силы и поддержки для российских воинов, защищающих Отечество, и для всех граждан в борьбе с внешними и внутренними вызовами.

Санкт-Петербург, по словам Беглова, остаётся одним из важнейших центров православия в России. Санкт-Петербургская митрополия под руководством Митрополита Варсонофия ведет активную работу по духовно-нравственному просвещению жителей города, способствуя укреплению традиционных ценностей и сохранению исторической памяти. В целом, обращение губернатора представляет собой торжественное провозглашение важности православной веры в жизни российского общества и подчеркивает неразрывную связь исторического прошлого России с ее настоящим и будущим. День Крещения Руси, по мнению Беглова, является праздником не только для верующих, но и для всех граждан страны, объединяя их в чувстве национальной принадлежности и общей истории. Это событие послужило толчком для развития культуры, искусства и государственности в России, оставив неизгладимый след в истории.