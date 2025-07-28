ента новостей

13:04
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем Крещения Руси
12:34
Линейный корабль «Полтава» станет частью музейного комплекса в Лахте
12:12
В Невском районе мужчина напал на детской площадке на 10-летнего мальчика
12:09
В Кронштадте построят новый фонтан
11:56
В Петербурге мужчина подозревается в даче взятки полицейскому
11:51
В Ленобласти задержали пятерых человек после убийства теленка на ферме в деревне Бугры
11:39
В Петербурге двое злоумышленников украли сейф с миллионом рублей из квартиры на Кондратьевском
11:35
В Петербурге пироман пытался поджечь автосервис на проспекте Динамо
11:31
В Ленобласти ликвидировали цех по производству фальсифицированной водки
09:44
Петербург готовится к аномальной жаре на новой неделе
09:39
Российский шахматист Алексей Гребнев после победы в 7-м туре «Oskemen Open» в Казахстане догнал лидирующего Рихарда Раппорта, а петербуржец Алексей Гоганов занимает 15-е место
09:37
В Петербурге аренда жилья резко подорожала
09:25
Ленобласть подсчитала затраты на депортацию мигрантов
09:16
Путин в Кронштадте: визит на фрегат, поклонение иконе и поминовение усопших
00:13
«Зенит» вёл 2:0 в Казани, но гол Мирлинда Даку в концовке позволил «Рубину» добиться ничьей
23:27
В Лужском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего подростка
21:09
Снова представляющий Москву 16-летний гроссмейстер Савва Ветохин на турнире во французском Экс-ан-Провансе занял 20-е место, а Лея Гарифуллина стала пятой
20:00
В негостеприимной Тюмени «Ленинградец» потерпел минимальное поражение, пропустив на 91-й минуте
15:41
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
15:38
Президент Владимир Путин в Главном Адмиралтействе поздравил личный состав Военно-морского флота
15:07
В Петербурге в День ВМФ к монументу Медный всадник и к памятнику адмиралу Ушакову возложили живые цветы
15:01
В Петербурге задержан мужчина избивший фельдшера скорой помощи по пути в больницу
14:58
В Ленобласти конфликт соседей в садоводстве закончился стрельбой
14:55
В Невском районе подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в спину бывшей подруге
14:51
На Загребском бульваре пьяный мужчина выстрелил из сигнального пистолета
14:47
В Приморском районе конфликт молодого парня с охранником жилого комплекса закончился стрельбой
14:43
В Московском районе задержали двоих любителей пострелять из «травмата»
01:35
2-й тур РПЛ: дубль Батракова помог «Локомотиву» победить в Краснодаре, а Дзюба забил за «Акрон»
21:14
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов проиграл казахстанской шахматистке со значительно более низким рейтингом ФИДЕ на турнире «Oskemen Open»
20:26
2-й тур РПЛ: «Спартак» разгромлен «Балтикой», а Иван Сергеев забил победный гол за московское «Динамо»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем Крещения Руси

Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем Крещения Руси

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Губернатор Петербурга Александр Беглов 28 июля поздравил петербуржцев с Днем Крещения Руси

28 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с тёплым поздравлением по случаю Дня Крещения Руси. Пресс-служба Администрации города оперативно опубликовала текст этого обращения, в котором подчёркивалась глубокая историческая связь этого праздника с многовековой судьбой России. Беглов подчеркнул, что День Крещения Руси – это не просто дата в календаре, а знаменательное событие, определившее весь дальнейший путь нашего народа. Принятие христианства в 988 году при князе Владимире стало поистине поворотным моментом, заложившим фундамент для формирования российской государственности и национального самосознания.

Губернатор особо отметил значимость этого события в контексте исторической преемственности. После падения Византии, Второго Рима, Россия взяла на себя ответственность за сохранение и защиту Православной веры. Это великое наследие, бережно хранимое на протяжении тысячелетия, стало основой духовной силы нашего народа. Беглов подчеркнул непреклонность российских правителей и церковных иерархов в защите православных канонов, отвергая все попытки навязать компромиссы или уступки в вопросах веры.

Обращение губернатора подчеркивает важную роль Русской Православной Церкви под предстоятельством Святейшего Патриарха Кирилла в сохранении чистоты и истины православной веры. Церковь, по словам Беглова, играет ключевую роль в воспитании духовности и нравственности населения. Эта вера, которая формировала национальный характер на протяжении столетий, остается важным фактором в современной России.

В своём обращении Александр Беглов также упомянул Указ Президента России, в котором подчеркивается государственная защита высоких духовно-нравственных ценностей и особая роль Православия в укреплении традиционных ценностей страны. Губернатор отметил важность веры как источника силы и поддержки для российских воинов, защищающих Отечество, и для всех граждан в борьбе с внешними и внутренними вызовами.

Санкт-Петербург, по словам Беглова, остаётся одним из важнейших центров православия в России. Санкт-Петербургская митрополия под руководством Митрополита Варсонофия ведет активную работу по духовно-нравственному просвещению жителей города, способствуя укреплению традиционных ценностей и сохранению исторической памяти. В целом, обращение губернатора представляет собой торжественное провозглашение важности православной веры в жизни российского общества и подчеркивает неразрывную связь исторического прошлого России с ее настоящим и будущим. День Крещения Руси, по мнению Беглова, является праздником не только для верующих, но и для всех граждан страны, объединяя их в чувстве национальной принадлежности и общей истории. Это событие послужило толчком для развития культуры, искусства и государственности в России, оставив неизгладимый след в истории.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-12-2024, 11:12
Губернатор поздравил спасателей
16-09-2022, 17:23
Александр Бельский поздравил мариупольцев с Днем города
14-06-2016, 15:43
Губернатор Полтавченко поздравил режиссера Сокурова с днем рождения
21-04-2021, 14:26
Губернатор Петербурга поздравил муниципалов с Днём местного самоуправления
24-06-2025, 11:14
Губернатор поздравил пожарников
27-01-2025, 09:40
Губернатор поздравил петербуржцев с годовщиной освобождения от Блокады

Происшествия на дорогах

Вчера, 23:27
В Лужском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего подростка
25-07-2025, 21:17
На трассе "Кола" в Тихвинском районе произошло смертельное ДТП
24-07-2025, 20:03
На трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП
23-07-2025, 19:04
На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
Наверх