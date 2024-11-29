Имущество экс-чиновника распродают за десятки миллионов

Ситуации, когда какой-либо чиновник оказывается осужденным за совершение преступления, увы, не редкость. Не так давно на скамье подсудимых находился бывший вице-губернатор Лавренцев, который получил 13 лет колонии.

Экс-чиновника признали виновным в 2 случаях растраты и в мошенничестве. Причем речь идет об особо крупных размерах ущерба. В итоге Лавренцев лишился своего имущества, которое теперь будет распродано.

«Питерец.ру» отмечает, что имущество распределено по 4 лотам. Это участок в Подмосковье и доли в ряде компаний. Наибольшую ценность представляет 50% доля в «К3», начальная стоимость которой составляет 61,9 млн. руб. Общая же сумма распродаваемого на торгах имущества превышает 66,3 млн. руб.