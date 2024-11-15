Между президентом РФ и главой Германии состоялся телефонный разговор. При этом Путин и Шольц пообщались впервые за 2 года, причем инициатором диалога выступила сторона ФРГ. Собеседники обменялись мнениями по украинскому вопросу.

Путин подчеркнул, что кризис стал следствием неверного подхода НАТО – блок пытался создать антироссийский плацдарм у наших границ. При этом Россия считала, что вопрос можно решить путем дипломатическим и не отказывалась от контактов.

Также лидеры РФ и ФРГ обсудили вопрос взаимоотношений между странами. Путин посетовал на деградацию этих связей, причем произошло это по вине Германии. Россия же всегда придерживалась своих обязательств.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Немецкое руководство начало налаживать мосты с Россией? Если да, то является ли это следствием смены власти в Вашингтоне?» Хочется верить, что напряженности станет меньше, а то агрессивные заявления со стороны НАТО перешли все границы – достаточно вспомнить обещания напасть на Петербург и прочие лозунги.