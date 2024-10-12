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Питерец.ру » Политика » Поляки перешли к угрозам

Поляки перешли к угрозам

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Опубликовал: Евгений Панычев
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78.ru
Польша обещает напасть на Петербург, если начнется военный конфликт

Агрессивная риторика некоторых вассалов Соединенных Штатов уже переходит всякие границы. Так, в Польше пообещали напасть на Петербург, если начнется вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил начальник польского Генштаба Анджейчак.

По словам этого агрессивного господина, страна закупает ракеты дальностью действия до 900 км. Это оружие на случай войны с РФ – ими поляки могут ударить по СПб, причем уже в первые минуты конфликта.

«Питерец.ру» отмечает, что агрессивная риторика Запада идет по нарастающей. Там поднимается тема вооруженного конфликта с Россией, делаются соответствующие заявления. Кроме того, НАТО проявляет активность возле наших границ.

При этом Россия остается отрытой к диалогу с Альянсом. Однако он должен происходить на равных условиях.

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