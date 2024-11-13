Санкционный марафон продолжается

Санкционная политика ЕС и всего коллективного Запада – это игра вдолгую. Оппоненты России разрабатывают все новые и новые пакеты, чтобы снизить эффективность нашей страны.

«Питерец.ру» сообщает, что в Евросоюзе начали обсуждать новые санкционные меры. На этот раз европейцы хотят запретить поставки российского газа, а также сделки в сфере ядерной энергии. Помимо этого, будут ужесточены ограничения в области технологий.

Таким способом наши оппоненты хотят снизить технологическую эффективность РФ, поскольку, по их мнению, наша страна не сможет быстро заменить необходимые комплектующие на свои разработки. Ожидается, что новый пакет будет согласован в ближайшие дни, а введен – в феврале следующего года.

Конечно, Россия готовится к различным санкционным сценариям. При этом ущерб от некоторых таких ограничений все равно наблюдается. Так, недавно в СПб приостановил работу завод по производству телевизоров. Работа по сборке была приостановлена из-за санкций США и ЕС.