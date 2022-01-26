Чем грозят новые санкции?

США намереваются ввести очередные по счету санкции против нашей страны. По крайней мере, Белый дом постоянно пугает Россию этими мерами. Этот пакет мер будут введен, если РФ нападет на Украину.

При этом российские власти неоднократно заявляли, что мы не собираемся воевать с нашими соседями. Но американцы как будто не слышат эти заявления и продолжаются свою санкционную риторику.

Соединенные Штаты заявляют, что новые санкции окажутся для России более болезненными, нежели меры 2014 года. Тогда рубль подешевел на 50%, а ЦБ РФ потребовалось потратить 25% своих резервов на стабилизацию курса. Ущерб от новых санкций оценивается в 50 млрд долларов.

«Питерец.ру» считает, что реальные цифры могут оказаться меньшими этих 50 млрд. Но факт серьезного ущерба сомнений не вызывает. И это все скажется на благосостоянии обычных граждан. Именно рядовые петербуржцы больше ощутили на себе последствия санкций 2014 года. Так будет и в 2022 году.

Вопрос в том, действительно ли американцы станут вводить эти санкции? Или же они просто пугают ими, чтобы выторговать какие-то серьезные вещи?