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Питерец.ру » Политика » Санкционный сериал «Тупой и еще тупее» продолжается

Санкционный сериал «Тупой и еще тупее» продолжается

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65
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
riamo.ru
В Евросоюзе занимаются согласованием очередного пакета санкций

Да что же вы никак не угомонитесь?! Именно такая реакция возникает у нормального россиянина, который узнает о разработке очередного пакета санкций от ЕС. Кстати, он будет 14-м по счету.

«Питерец.ру» сообщает, что послы стран Евросоюза занимаются подготовкой новых санкций. На этот раз эти деятели хотят принять такие меры, чтоб уж ощутимо было для нас. Дескать, дырки они хотят заткнуть, которые остались после прошлых пакетов. Теперь эти санкции будут согласованы на уровне Кабмина стран ЕС, и только после готовый пакет вступит в силу.

Кстати, американцы новые санкции уже ввели. Сонный Джо и сотоварищи опередили здесь своих европейских вассалов. Нам, обычным гражданам, до этих ограничительных мер особого дела нет – действия западных политиков больше напоминают соревнования в тупости.

К трудностям, как говорится, мы привыкли – они у нас и без санкций всегда были. Поэтому будем заниматься своими делами, а эти западные дяденьки пусть играют в санкции – все равно дальше определенных линий играть они не смогут.

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