В Приморском парке Победы прошёл фестиваль, посвящённый Дню молодёжи. На главной сцене состоялся торжественный запуск обратного отсчёта до Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в России с 29 февраля по 7 марта 2024-го.

В церемонии приняли участие спикер парламента Александр Бельский, Губернатор Александр Беглов и замруководителя Федерального агентства по делам молодёжи Дамир Фаттахов.

Как отметил Председатель ЗакСа, власти Петербурга реализуют много проектов, нацеленных на поддержку молодёжи, и напомнил, что в прошлом году у города появился Молодёжный парламент.

– Он создан для того, чтобы лучше слышать ваш голос, чтобы вместе с вами развивать наш замечательный город, чтобы у нас появлялись новые пространства, идеи, которые вы генерируете. Молодёжь – это наше будущее, – сказал он.

Сегодня молодые петербуржцы могли принять участие в мастер-классах, конкурсах и спортивных соревнованиях, послушать лекции и выступления экспертов.