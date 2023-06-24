В Приморском парке Победы прошёл фестиваль, посвящённый Дню молодёжи. На главной сцене состоялся торжественный запуск обратного отсчёта до Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в России с 29 февраля по 7 марта 2024-го.
В церемонии приняли участие спикер парламента Александр Бельский, Губернатор Александр Беглов и замруководителя Федерального агентства по делам молодёжи Дамир Фаттахов.
Как отметил Председатель ЗакСа, власти Петербурга реализуют много проектов, нацеленных на поддержку молодёжи, и напомнил, что в прошлом году у города появился Молодёжный парламент.
Сегодня молодые петербуржцы могли принять участие в мастер-классах, конкурсах и спортивных соревнованиях, послушать лекции и выступления экспертов.
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