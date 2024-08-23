ента новостей

11:02
В Ленобалсти в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Рено Логан»
10:52
Школьница переборщила с успокоительным
10:25
В Приозерске рецидивист напал с ножом на сожительницу
10:21
В Петербурге мужчина выстрелил из пневматического пистолета в свою мать
10:13
Двоих жителей Сертолово задержали за поджог двери в Петербурге
09:55
Петербург попал в топ-3 по отдыху компаниями
09:34
Поезда Allegro будут ездить по Финляндии
09:00
СПБ ожидает индийских трудовых мигрантов
21:30
В 6-м туре женского Суперфинала чемпионата России по шахматам в Барнауле Валентина Гунина в драматичной борьбе победила Лею Гарифуллину, а чемпионка Санкт-Петербурга Ольга Карманова проиграла Гире
20:46
Двумя матчами в начался хоккейный турнир имени Николая Пучкова: Иван Демидов сделал дубль за «молодёжку», Амир Мифтахов не пропустил за «Ак Барс»
16:33
Петербургский шахматист Максим Матлаков в 6-м туре Суперфинала чемпионата России проиграл Артёму Тимофееву и ухудшил свои шансы попасть на Кубок мира
16:25
В Ленобласти пожарным и спасателям вручили новую технику
16:20
На улице Савушкина «БМВ» вылетел на трамвайные пути. Водитель в больнице
13:49
На Светлановской площади закрывается трамвайное движение
13:43
На КАД на съезде с Таллинского шоссе на месяц перекроют одну полосу
13:41
День государственного флага Российской Федерации
11:12
В Колпино иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
11:08
На Рубинштейна произошла массовая драка
10:56
В центре Петербурга трое хулиганов напали на хозяина кафе в Казачьем переулке
10:51
На проспекте Луначарского мигрант ударил ножом гражданина соседнего государства
10:44
В Красносельском районе обнаружили подпольную наркоплантацию в квартире
10:42
В СПб активно приобретают подержанные иномарки
10:04
Петербуржцы высказали свое отношение к цифровому рублю
09:29
Переговоров с Украиной не будет?
08:57
Торговые центры ожидают роста продаж
23:00
На Краснопутиловской улице в ДТП пострадал мотоциклист
22:52
Перербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл вничью с лидером в 5-м туре мужского Суперфинала чемпионата России по шахматам, Андрей Есипенко победил и делит 2–4 места с Грищуком и Наером
20:31
Герценовский проект получил грант на проведение форума «Молодежь в мире туризма без границ»
20:29
Более 1,5 тысяч трудных подростков прошли программу адаптации, разработанную специалистами Герценовского университета
20:26
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » СПБ ожидает индийских трудовых мигрантов

СПБ ожидает индийских трудовых мигрантов

0
108
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Северную столицу приедут тысячи работников из Индии

«Питерец.ру» сообщает, что на предприятиях СПб и области появятся рабочие из Индии. Речь идет о тысячах мигрантов, которые прибудут из этой азиатской страны.

По данным Смольного, сейчас пришло 4 тыс. таких заявок. Однако реальный уровень спроса намного больше – фирмы из Северной столицы и ЛО способны принять до 5 тыс. индийских рабочих. К тому же компании наших регионов способны конкурировать с предприятиями стран Ближнего Востока, предложив достойный уровень зарплаты.

Так что посмотрим, куда именно будет отправляться рабочие из Индии. Есть вероятность развития данного направления трудовой миграции. Сейчас рассматриваются вопросы перепрофилирования рабочих центров и помощи в освоении русского языка.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-05-2024, 12:33
Число трудовых мигрантов снизилось
18-02-2014, 07:43
Обида трудовых мигрантов
19-12-2014, 08:54
Питер ожидают забастовки мигрантов!
5-07-2022, 08:54
Что с зарплатами?
9-11-2013, 11:00
В Смольном обсуждают вопрос о строительстве доступного жилья для квалифицированных трудовых мигрантов
21-06-2023, 13:27
Скопление трудовых мигрантов на детских площадках недопустимо – депутат Грудин

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 11:02
В Ленобалсти в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Рено Логан»
0
121
Вчера, 16:20
На улице Савушкина «БМВ» вылетел на трамвайные пути. Водитель в больнице
0
113
Вчера, 11:12
В Колпино иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
0
117
21-08-2024, 23:00
На Краснопутиловской улице в ДТП пострадал мотоциклист
Наверх