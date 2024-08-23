СПБ ожидает индийских трудовых мигрантов

«Питерец.ру» сообщает, что на предприятиях СПб и области появятся рабочие из Индии. Речь идет о тысячах мигрантов, которые прибудут из этой азиатской страны.

По данным Смольного, сейчас пришло 4 тыс. таких заявок. Однако реальный уровень спроса намного больше – фирмы из Северной столицы и ЛО способны принять до 5 тыс. индийских рабочих. К тому же компании наших регионов способны конкурировать с предприятиями стран Ближнего Востока, предложив достойный уровень зарплаты.

Так что посмотрим, куда именно будет отправляться рабочие из Индии. Есть вероятность развития данного направления трудовой миграции. Сейчас рассматриваются вопросы перепрофилирования рабочих центров и помощи в освоении русского языка.