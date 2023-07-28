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Питерец.ру » Политика » Сенатор Игорь Панченко ушёл из жизни в возрасте 60 лет

Сенатор Игорь Панченко ушёл из жизни в возрасте 60 лет

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19
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
council.gov.ru
Игорь Владимирович представлял в верхней палате российского парламента Тульскую область.

Печальная новость пришла из Совета Федерации: на 61-м году жизни скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко. Он заседал в верхней палате с 2014 года, входил в комитет по экономической политике (председатель – Андрей Кутепов, представляющий Санкт-Петербург). «Питерец.ру» приводит биографию умершего 26 июля политика.

Панченко родился в 1963 году в Алексине, получил в советском вузе специальность, связанную с машиностроительными технологиями (диплом инженера-механика). Почти три десятилетия отдал Панченко работе на алексинском заводе «Тяжпромарматура», производившем нефтегазовое оборудование. Панченко прошёл на заводе впечатляющий трудовой путь: от инженера до генерального директора (с 2000 года).

В политику единоросс Панченко пошёл тогда, когда ветерана губернаторского корпуса Василия Стародубцева сменил в кресле главы региона Вячеслав Дудка. В Тульской облдуме Панченко сначала возглавил престижный бюджетно-финансовый комитет, а затем пересел в кресло спикера областного парламента.

Закономерно то, что тульские депутаты делегировали Панченко в Совет Федерации, чтобы представлять там областной законодательный орган. Панченко был удостоен звания почётного гражданина Тульской области.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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