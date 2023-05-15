Активность депутатов-коммунистов петербургского Заксобрания: Роман Кононенко заинтересовался стройкой, а Дмитрий Дмитриев встретился с ветеранами

41-летний Роман Кононенко, который возглавляет фракцию КПРФ в городском парламенте, с недавних пор входит и в Президиум ЦК компартии. Сайт горкома КПРФ сообщает: Кононенко отслеживает ситуацию со строительными работами на Васильевском острове. СМИ сообщают, что строительство на Северном намыве приостановлено и проверяются возможные нарушения. «Питерец.ру» цитирует депутата Кононенко:

«Люди активно борются за свои права – против ухудшения экологии, против появления очередных многоэтажек вместо красивого вида под их окнами, против повышения нагрузки на … социальную инфраструктуру Васильевского острова».

Кононенко выразил сожаление, что меры в отношении застройщика начали приниматься лишь после вмешательства в ситуацию лично Александра Бастрыкина – Председателя Следственного комитета России.

Тем временем ещё один депутат-коммунист Дмитрий Дмитриев организовал встречу с ветеранскими организациями Калининского района. По сообщению горкома КПРФ, встреча Дмитриева с ветеранами прошла в «непринуждённой и дружественной обстановке» с песнями.

Помимо Кононенко и Дмитриева фракцию КПРФ в ЗаКСе входят ещё пять депутатов: Вячеслав Бороденчик, Борис Зверев, Алексей Зинчук, Ирина Иванова и Александр Рассудов.