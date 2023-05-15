ента новостей

16:38
Активность депутатов-коммунистов петербургского Заксобрания: Роман Кононенко заинтересовался стройкой, а Дмитрий Дмитриев встретился с ветеранами
16:13
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 3,2 миллиона рублей
16:03
В Ленобласти пройдут соревнования поваров
15:48
«Билет в будущее-2023»:1250 педагогов Санкт-Петербурга повысят квалификацию и помогут школьникам в выборе профессии
15:38
В Петербурге Совет краповых беретов Росгвардии обсудил поддержку участников СВО
15:29
В Петербурге с 16 мая закроют движение транспорта по улице Пархоменко
15:23
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 15 по 21 мая
14:36
По горячим следам: ученые научили нейросеть выявлять незаконные транзакции в сети
14:31
Выставка «...Я просто артистка»
14:27
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» полностью перекроют движение
11:42
В Светогорске 5-летний мальчик выпал из окна на четвертом этаже
10:56
Полицейские задержали хулигана, стрелявшего в воздух в поселке Новогорелово
10:47
В Лодейном Поле иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
10:40
В Петербурге задержали разбойника - неудачника из Башкортостана
10:23
В Усть-Луге ограбили жителя Башкортостана
10:16
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего мальчина на самокате
10:12
В Сестрорецке ссора двух мужчин закончилась поножовщиной
10:05
В Калининском районе мужчина избил сожительницу в троллейбусе и пырнул ножом в больнице
09:30
В Петербурге выявлены факты ненадлежащего капремонта объекта культурного наследия
09:27
В Петербурге завершился 20-й турнир по мини-футболу
09:20
В общественном штабе по КРТ назвали «безумием» закон о «реновации» в Петербурге
01:36
«Динамо-ЛО» проиграло серию за 5-е место волейбольной Суперлиги клубу «Белогорье»: краткие итоги хорошего для сосновоборцев сезона – 2022/2023
22:23
«Антишахматы» Яна Непомнящего в Бухаресте – ничья с Уэсли Со уже на 14-м ходу, Дуда победил Фируджу, а Каруана и Гири сыграли вничью
16:18
На КАД между путепроводом в районе Ленинградской улицы и вантовым мостом перекроют две полосы движения
14:11
Петербургские росгвардейцы отработали сложный пилотаж в горах Хибин
14:04
В Луге задержан подозреваемый в грабеже
13:11
В Сестрорецке задержали стрелка из травматики
13:00
В Невском районе задержан подозреваемый в разбое
12:40
В Петербурге ищут разбойника - неудачника
11:23
В Коммунаре после пожара в квартире обнаружили сильно обгоревшее тело человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Активность депутатов-коммунистов петербургского Заксобрания: Роман Кононенко заинтересовался стройкой, а Дмитрий Дмитриев встретился с ветеранами

Активность депутатов-коммунистов петербургского Заксобрания: Роман Кононенко заинтересовался стройкой, а Дмитрий Дмитриев встретился с ветеранами

0
19
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
cprfspb.ru
Дмитриев встретился с представителями ветеранских организаций Калининского района.  

41-летний Роман Кононенко, который возглавляет фракцию КПРФ в городском парламенте, с недавних пор входит и в Президиум ЦК компартии. Сайт горкома КПРФ сообщает: Кононенко отслеживает ситуацию со строительными работами на Васильевском острове. СМИ сообщают, что строительство на Северном намыве приостановлено и проверяются возможные нарушения. «Питерец.ру» цитирует депутата Кононенко:

«Люди активно борются за свои права – против ухудшения экологии, против появления очередных многоэтажек вместо красивого вида под их окнами, против повышения нагрузки на … социальную инфраструктуру Васильевского острова».

Кононенко выразил сожаление, что меры в отношении застройщика начали приниматься лишь после вмешательства в ситуацию лично Александра Бастрыкина – Председателя Следственного комитета России.

Тем временем ещё один депутат-коммунист Дмитрий Дмитриев организовал встречу с ветеранскими организациями Калининского района. По сообщению горкома КПРФ, встреча Дмитриева с ветеранами прошла в «непринуждённой и дружественной обстановке» с песнями.

Помимо Кононенко и Дмитриева фракцию КПРФ в ЗаКСе входят ещё пять депутатов: Вячеслав Бороденчик, Борис Зверев, Алексей Зинчук, Ирина Иванова и Александр Рассудов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-04-2013, 13:18
Комитет по культуре Ленобласти возглавила Наталья Кононенко
1-05-2018, 16:08
Первомай – без Зюганова
30-05-2017, 22:24
Депутат ЗАКСа избрана в ЦК КПРФ
14-07-2020, 22:58
Бюро Ленинградского обкома КПРФ высказалось о замене Кузьмина на Ворновских в экологическом комитете Заксобрания
3-06-2022, 19:41
В парламенте Петербурга обсудили вопросы развития русского языка
23-04-2022, 09:17
Какой кулич полезен

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 10:47
В Лодейном Поле иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
0
79
Сегодня, 10:16
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего мальчина на самокате
0
176
13-05-2023, 21:11
В Ленобласти разбилась девушка на мотоцикле
0
151
13-05-2023, 17:40
Бетономешалка и легковушка лоб в лоб столкнулись в Ленобласти
Наверх