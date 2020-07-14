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Питерец.ру » Политика » Бюро Ленинградского обкома КПРФ высказалось о замене Кузьмина на Ворновских в экологическом комитете Заксобрания

Бюро Ленинградского обкома КПРФ высказалось о замене Кузьмина на Ворновских в экологическом комитете Заксобрания

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
lokkprf.ru
«Беспределом» со стороны «Единой России» назвал эту «рокировку» сайт коммунистов Ленобласти.

Николай Кузьмин из фракции КПРФ больше не возглавляет комиссию по экономике областного Заксобрания. 62-летний депутат Кузьмин уступил статусный пост в областном парламенте 49-летнему единороссу Дмитрию Ворновских. Последний и ранее работал на постоянной основе, то есть получал зарплату за свою депутатскую деятельность.

«Питерец.ру» увидел на по-прежнему архаичном сайте обкома КПРФ Ленобласти гневное сообщение с обвинением «Единой России» в беспределе. Бюро обкома уверено, что потеря Кузьминым председательства в комиссии по экологии и природопользованию «впрямую направлена против Ленинградского областного отделения КПРФ.

Далее коммунисты Ленобласти напоминают, что имеющий думский опыт Кузьмин в двух созывах Заксобрания возглавлял профильную комиссию по экологии. Решение об освобождении Кузьмина от должности председателя комитета названо «немотивированным» и «политически ангажированным». Теперь нужно подождать мнения политологов, которые решат: связано ли понижение статуса Кузьмина в Заксобрании с неожиданной кандидатурой от КПРФ на губернаторских выборах.

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