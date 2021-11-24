Бастрыкин против ЕГЭ

Современная система школьного образования вызывает немало вопросов. В последние годы было много нововведений. Но качество от этого не улучшилось. Одной из главных проблем становится ЕГЭ. Против этого экзамена выступают многие специалисты, чиновники и общественные деятели.

Теперь о необходимости отмены ЕГЭ заговорил и глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он считает, что такая форма является настоящей пыткой для молодых людей. Бастрыкин предлагает вернуть к системе, которая хорошо работала еще со времен Советского Союза. Причем это касалось всех звеньев – школы, техникумов, институтов.

«Питерец.ру» хочется верить, что к словам Бастрыкина прислушаются. В системе нашего образования необходимы перемены. Раз происходят перемены к худшему, значит, следует вернуться к базовым вещам, которые хорошо работали. Есть то, что не устаревает с годами.