Российский дипломат Дмитрий Полянский рассказал, что немецкая и шведская стороны не желают сотрудничать с Россией в вопросе расследования по поводу взрывов на «Северных потоках».

Ответы немцев и шведов содержат банальные отписки, а иногда – нам отказывают открыто. Переписка, показывающая нежелание сотрудничать в расследовании с РФ, будет продемонстрированная в Совбезе ООН. Это поможет открыть глаза миру на происходящее. Россия хочет сохранять прозрачность в политике. Однако Запад не ведет честную игру.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Неужели американцы и их вассалы думают, что люди в мире ничего не понимают? Или «политический гоп-стоп» привел к атрофированию мозгов?»

Напоминаем, что газовые ветки «Газпрома» взорвали. Причастность американской стороны к этому теракту очевидна. Но почему-то этот факт никак не могут установить.