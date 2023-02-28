«Питерец.ру» отмечает, что причастность Соединенных Штатов и их союзников к диверсии на газопроводах очевидна. Здесь все настолько лежит на поверхности, что абсолютно понятно, кто взорвал и зачем.

Однако расследование идет довольно странно. Этот факт даже отмечают немецкие депутаты. Чем дальше продвигается этот процесс, тем больше замалчиваются промежуточные результаты. Причем журналисты тоже не поднимают данные вопросы на должном уровне.

Среди немцев растет уверенность, что к взрыву «Северных потоков» причастен Запад. Только вот что делать с этой уверенностью? Очевидно, что американцы ведут себя как гопники, которые всех запугали. Вот и получается – кто виноват, знают, но найти его не могут.

«Газпром» серьезно пострадал от этой диверсии. Но наибольшие потери понесла именно Германия.