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Питерец.ру » Политика » Санкций не надо бояться

Санкций не надо бояться

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Смольном успокоили петербуржцев по поводу западных санкций

Заместитель губернатора Андрей Корабельников высказался по поводу новых санкций Запада. По словам чиновника, эти вещи не повлияют на крупные проекты Петербурга. Корабельников также призвал не воспринимать всерьез информацию из сомнительных источников.
Он отметил, что Северная столица уже долгое время функционирует в условиях западных санкций. За этот период к данным ограничениям уже успели подготовиться. Так что обстоятельства, с какими приходится сталкиваться сегодня, не являются для города новыми.
Что касается банков, то взаимодействие с ними выстраивалось с учетом возможных санкций. Внешнее воздействие не может привести к проблемам клиентов. Например, депозитов это никак не коснется. Так что не нужно бояться и доверять ложной информации.
«Питерец.ру» отмечает, что заявление Корабельникова понятно. Однако людей больше беспокоят другие вещи. Народ переживает по поводу инфляции и повышении цен. Из этого складывается ухудшение уровня жизни.

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