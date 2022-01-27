Запретят ли нам покупать евро?

Экономист Василий Колташов поделился мнением относительно возможных санкций ЕС. Одна из ограничительных мер может коснуться конвертируемости рубля. Специалист считает, что такое станет возможным при определенных условиях. Это проблемы с поставками российского газа, кибератаки и мощной кампании по дезинформации.

В целом нам нужно быть готовыми к таким санкциям. Это обернется ограничения конвертируемости валюты, отключение от системы SWIFT, а также запрет на экспорт и импорт. Колташов назвал эти санкции безумными. Еще люди могут потерять свои валютные вклады.

«Питерец.ру» считает, что больше всего санкции ударят по обычным гражданам. Представители власти столкнуться с серьезными проблемами и будут вынуждены находить резервы. В таких условиях эти резервы обычно находятся за счет простых людей. Так что санкции ударят по кошельку петербуржцев. Их ощутят даже те, у кого нет сбережений в долларах и евро.