Депутат против признания ЛНР и ДНР

Президент Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Теперь этот шаг может обернуться серьезными проблемами для нашей страны. Не исключено, что последуют очередные санкции и новый очаг напряженности.

Петербургский депутат Вишневский раскритиковал Путина за эти действия. Парламентарий увидел здесь попрание минских соглашений и окончательное разрушение отношений с Украиной. По мнению Вишневского, Путин пытается возродить империю. Только сделать это у нашего президента не получится. Все это обернется снижением уровня жизни наших граждан.

«Питерец.ру» отмечает, что Вишневский критикует власть по поводу и без повода. Возможно, в чем-то Борис Лазаревич прав. Однако не нужно перегибать палку. Украина не собиралась соблюдать минские договоренности. Это избавляло и нас от такой необходимости. Еще Вишневский путает восстановление империи и борьбу за геополитическое влияние. Что касается перспективы ухудшения условий для россиян, здесь депутат, скорее всего, прав.