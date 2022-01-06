Лучше бы Вишневский промолчал

Депутат Борис Вишневский известен своими резкими выпадами против действующей власти РФ. В каких-то вопросах Борис Лазаревич бывает прав. Но часто критика из его уст звучит не совсем уместно. Иногда парламентарий и вовсе переходить грань дозволенного.

На этот раз петербургский депутат высказался по поводу ситуации в Казахстане. Вишневский раскритиковал президента Токаева, который попросил помощи у стран ОДКБ. Глава Казахстана заявил, что в стране беспорядки и обозначил ситуацию как «террористическую угрозу». Вишневский же посчитал, что призыв к другим странам неуместен. Парламентарий подчеркнул, что Токаев просит помощи у интервентов, чтобы сохранить свою власть. По словам Вишневского такие люди остаются в истории трусами и предателями.

«Питерец.ру» считает, что лучше бы Вишневский молчал. Его высказывание находится за гранью приличия. Это со стороны легко рассуждать, что нужно делать президенту Казахстана. Но там реальные беспорядки, о масштабах которых петербургский заседающий господин судить не может. Да ему это и не надо. Он же больше склонен к возвышенным речам, в которых содержится критика власти. Причем неважно, какой именно власти.