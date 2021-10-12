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Питерец.ру » Общество » Продления каникул не будет

Продления каникул не будет

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Опубликовал: Евгений Панычев
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rosbalt.ru
В Петербурге не намерены продлевать каникулы из-за ковида

Ситуация в школах Северной столицы продолжает ухудшаться. Это обусловлено пандемией коронавируса, по причине которой некоторые классы перешли на дистанционный формат. На сегодняшний день таких классов 96, а на прошлой неделе было 72. Так что их количество продолжает расти.

При этом в Петербурге не хотят продлевать школьные каникулы. Например, в Ленобласти пошли на такой шаг. Там дети будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября. Однако в Северной столице прибегать к аналогичным мерам не стали. По крайней мере, сейчас таких планов. Об этом заявили в городском комитете по образованию.

«Питерец.ру» считает, что все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Если заболеваемость увеличится, то в городе вполне могут продлить каникулы школьникам. Но наиболее сложным вопросом является возможный переход на дистанционку для всех школ. Вводить такие меры никто не хочет, и остается надеяться, что не будет отменена прежняя схема обучения.

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