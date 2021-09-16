Чего ожидают политологи?

В преддверии выборов политологи Северной столицы поделились мнением по поводу задач, которые предстоит решать депутатам. Дмитрий Солонников считает, что возникает необходимость всерьез перестраивать экономику. Для этого потребуются новые законы и решения, которые и должны принимать в Госдуме.

Что касается Северной столицы, то здесь необходимо увеличивать доходную часть городского бюджета. В 2021 году он составил 775 млрд руб, что можно назвать очень хорошим показателем. Если удастся достичь 800 млрд, то цель в 1 трлн к 2024 года будет достижимой.

Александр Курочкин подчеркнул особую важность сбалансированных отношений между законодательной и исполнительной властью. Эта проблема, которую предстоит решать новому созыву ЗакС.

«Питерец.ру» отмечает, что многие из этих вещей лежат на поверхности. Однако конкретные цели и задачи будут сформулированы и поставлены руководством. Политологи лишь высказывают свои суждения.