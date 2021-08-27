Политологи о влиянии соцсетей

Интернет и связанные с ним технологии прочно вошли в нашу жизнь. Например, сегодня активно используются социальные сети. Политологи отмечают, что эти площадки оказывают влияние на выборы. С помощью соцсетей развивается новый формат коммуникации. Избиратели начинают лучше взаимодействовать с политиками.

Александр Курочкин отмечает, что соцсети позволяют взаимодействовать в режиме онлайн. Благодаря этим инструментам, политики становятся более открытыми, а у людей появляется возможность быстро получить доступ к нужной информации.

Арсений Майоров обращает внимание, что взаимодействие в соцсетях делает кандидатов в депутаты более публичными. Еще сокращается разрыв между представителями власти и обычными гражданами. Политологи также заметили, что социальные сети повышают конкуренцию во время выборов.

«Питерец.ру» считает, что эксперты верно оценили влияние онлайн-платформ на политические процессы. Естественно, что кандидаты в депутаты используют эти инструменты в своих целях.