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Питерец.ру » Политика » Политологи о влиянии соцсетей

Политологи о влиянии соцсетей

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Насколько социальные сети влияют на выборы депутатов?

Интернет и связанные с ним технологии прочно вошли в нашу жизнь. Например, сегодня активно используются социальные сети. Политологи отмечают, что эти площадки оказывают влияние на выборы. С помощью соцсетей развивается новый формат коммуникации. Избиратели начинают лучше взаимодействовать с политиками.

Александр Курочкин отмечает, что соцсети позволяют взаимодействовать в режиме онлайн. Благодаря этим инструментам, политики становятся более открытыми, а у людей появляется возможность быстро получить доступ к нужной информации.

Арсений Майоров обращает внимание, что взаимодействие в соцсетях делает кандидатов в депутаты более публичными. Еще сокращается разрыв между представителями власти и обычными гражданами. Политологи также заметили, что социальные сети повышают конкуренцию во время выборов.

«Питерец.ру» считает, что эксперты верно оценили влияние онлайн-платформ на политические процессы. Естественно, что кандидаты в депутаты используют эти инструменты в своих целях.

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