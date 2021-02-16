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Питерец.ру » Экономика » Насколько пополнилась казна?

Насколько пополнилась казна?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
svoboda.org
Сколько денег поступило от петербургских налогоплательщиков

«Питерец.ру» сообщает, что за 2020 год граждане Северной столицы перевели сумму в 2,094 трлн. руб. Это общая сумма всех поступивших налоги сборов, а также страховых отчислений. В итоге в федеральный бюджет было переведено 966 млрд. руб. В бюджет Северной столицы поступило 580 млрд. руб. Во внебюджетные фонды направили 548 млрд. руб.

Учитывая сложности 2020 года, связанные с пандемией и самоизоляцией, это достаточно хорошие результаты. Губернатор Беглов подчеркнул, что Петербургу удалось добиться серьезных показателей в вопросе исполнения бюджета. Такие результаты были достигнуты за счет проявленной дисциплины в расходовании денежных средств. Градоначальник отметил здесь общие усилия представителей власти, бизнеса и промышленности.

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