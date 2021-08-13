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Питерец.ру » Политика » Владимир Мамонтов прокомментировал втягивание звезд шоу-бизнеса в политические игры

Владимир Мамонтов прокомментировал втягивание звезд шоу-бизнеса в политические игры

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Опубликовал: Вадик Котов
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Очередной скандал омрачил предвыборную кампанию в Санкт-Петербурге.

Очередной скандал омрачил предвыборную кампанию в Санкт-Петербурге. Татьяна Буланова, ранее выдвинувшая свою кандидатуру на выборах в городское Законодательное собрание и Госдуму от партии «Родина», запачкалась в «неприятной политической игре».

Об этом в своём комментарии рассказал известный российский журналист и политолог Владимир Мамонтов.

«Что касается тех или иных звёзд в политике… Взять какого-нибудь хорошо раскрученного медийного человека у которого есть та или иная толика народной любви…

Нужно понимать вы этого человека, которого вы намерены представить в качестве депутата или политического деятеля, вы его всерьез собираетесь продвигать? Этот человек действительно понимает куда он встрял и хочет это? Или это попытка получить на его имени голос, собрать лёгкую нетрудовую жатву политическую? Вот это хуже всего, когда человека в тёмную используют или заключают с ним какую-то финансово политическую сделку и так далее. Всё это к настоящему парламенту, настоящим органам власти, какими бы мы хотели их видеть, никакого отношения не имеет.

Бывают таким случаи, когда совпадает и человек из прыгуна-бегуна вырастает в политика, понимая, чего он хочет и куда пошел. В конце концов у нас президент США Рональд Рейган. Есть и вполне высокопоставленные депутаты, которые вышли из музыкальной и спортивной сферы. Тогда это оправдано, когда в этом есть какой-то смысл, а всё остальное – неприятная политическая игра. Игрища такие, которые проку стране не приносят. В конечном счете это политическая разводка людей на какое-то имя.

Тут нужно поосторожней быть, в том числе и многоуважаемой Булановой. А тем политиканам, которые это используют, я никаких советов давать не буду, это бесполезно. Это политическая жизнь в ней есть толика грязи. Всегда так было, есть и будет, поэтому те, кто собираются на эту стезю ступать или те, кого на неё тянут, должны отдавать себе в этом отчёт», — поделился мнением эксперт.

Источник: РосБалт
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