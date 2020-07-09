Жириновский встал на защиту Фургала

Грянувший сегодня арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вызвало немедленную реакцию Владимира Жириновского. Основатель и председатель ЛДПР уже сделал весьма показательное заявление, что Фургал никогда не будет исключён из партийных рядов. Многоопытный Владимир Вольфович мог этим намекнуть на практикующееся в «Единой России» приостановление членства в партии тех, у кого появились проблемы с законом.

Пока известно то, что Фургала обвиняют в причастности к убийствам, произошедшим около 15 лет назад. СМИ сообщают, что срок давности по тем преступлениям уже истёк, однако нужно дождаться ещё и решения суда в отношении Фургала.

«Питерец.ру» ранее затрагивал тему выборов в Хабаровском крае: там известный телеэксперт Николай Платошкин пытался стать депутатом Госдумы от КПРФ, но проиграл представителю ЛДПР. Губернаторский пост тогда занимал Фургал, избранный на эту должность в 2018 году.

Жириновский ещё и заявил, что не исключает сложения полномочий всей думской фракции либерал-демократов в знак протеста.